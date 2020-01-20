Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Британский принц Гарри прокомментировал своё совместное решение с супругой, американской актрисой Меган Маркл, стать независимыми от королевской семьи.

«Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций, моим военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможным», — приводит Sky News слова Гарри.

Он отметил, что у него «вызывает большую печаль, что всё это заканчивается подобным образом».

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.