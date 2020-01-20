Британия прекратит инвестировать в зарубежные угольные шахты

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит, что Соединённое Королевство более не будет осуществлять прямых инвестиций в разработку угольных месторождений и работающие на угольном топливе электростанции за рубежом.

Как сообщает РИА Новости, об этом будет объявлено на первом в истории британо-африканском инвестиционном саммите.

«На саммите премьер-министр объявит об окончании поддержки Великобританией разработки угольных месторождений и угольных электростанций за рубежом и завершении официальной программы прямой помощи, инвестиций и экспортного кредитования», — отметили в канцелярии британского премьера.

Отмечается, что Британия поможет перейти Африке от горючих ископаемых к возобновляемым надежным источникам чистой энергии.

Ранее сообщалось, что дипломаты из Великобритании, работающие в разных странах мира, станут ездить на электрических автомобилях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить