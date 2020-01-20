Британия прекратит инвестировать в зарубежные угольные шахты

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит, что Соединённое Королевство более не будет осуществлять прямых инвестиций в разработку угольных месторождений и работающие на угольном топливе электростанции за рубежом.

Как сообщает РИА Новости, об этом будет объявлено на первом в истории британо-африканском инвестиционном саммите.

«На саммите премьер-министр объявит об окончании поддержки Великобританией разработки угольных месторождений и угольных электростанций за рубежом и завершении официальной программы прямой помощи, инвестиций и экспортного кредитования», — отметили в канцелярии британского премьера.

Отмечается, что Британия поможет перейти Африке от горючих ископаемых к возобновляемым надежным источникам чистой энергии.

Ранее сообщалось, что дипломаты из Великобритании, работающие в разных странах мира, станут ездить на электрических автомобилях.