Помпео заявил, что пришло время ливийцам решать свою судьбу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что пришло время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее.

Помпео написал в своём микроблоге в Twitter, что «пришло время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними игроками».

«Мы призываем все стороны воспользоваться данной возможностью через процесс посредничества, чтобы решить политические, экономические проблемы и проблемы в области безопасности, которые их разделяют», — добавил он.

Ранее Помпео провёл переговоры в Берлине с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по урегулированию ситуации в Ливии.