Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски

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Российский лидер Владимир Путин по прибытии в офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель пообщался с ней и Генсеком ООН Антониу Гутеррешом на русском языке.

Меркель и Гутерреш встречали гостей международной конференции по ливийскому урегулированию.

«Он с тобой говорит по-русски?» — спросила Меркель, обращаясь к Путину.

На что президент России ответил: «Чуть-чуть».

Ранее сообщалось, что в Берлине начала работу международная конференция по ливийскому урегулированию.

В конференции принимают участие командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, президент России Владимир Путин, госсекретарь США Майк Помпео, представители Британии, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также ряда международных организаций.

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