Джонсон призвал страны к невмешательству в ливийский кризис

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны к невмешательству в конфликт в Ливии.
Джонсон призвал страны к невмешательству в ливийский кризис
  • Reuters

Об этом Джонсон заявил по прибытии в Берлин на конференцию по ливийскому урегулированию.

«Это непрямое противостояние, которое ведут внешние силы, будь то Россия, Египет или другие (государства. — RT) с одной стороны, Турция и иные (государства. — RT) с другой стороны. ЕС разделён (в ливийском вопросе. — RT). Опосредованные конфликты прекращаются лишь тогда, когда внешние силы принимают решение положить им конец, Великобритания выступает за это», — цитирует премьера ТАСС.

По его словам, пришло время двигаться вперёд и объединить Ливию под эгидой ООН.

Также Джонсон отметил готовность Великобритании к участию в контроле за режимом прекращения огня, а именно к отправке экспертов «для наблюдения за перемирием».

«Но мы не видим никакого перемирия на данный момент», — сказал он.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил важность международной конференции в Берлине для урегулирования ливийского конфликта и возвращения к переговорам под эгидой ООН.

Сообщалось, что в конференции в Берлине по Ливии 19 января примут участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, президент России Владимир Путин, глава Госдепартамента США Майк Помпео, представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также международных организаций.

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