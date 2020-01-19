Эрдоган намерен на конференции по Ливии обсудить сирийский Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на конференцию по Ливии в Берлин заявил, что намерен в том числе поднять тему сирийского Идлиба.

Эрдоган напомнил, что он и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Стамбуле создали условия и основу для дальнейшего урегулирования в Ливии.

По его словам, конференция в Берлине является важным шагом в урегулировании ситуации в Ливии. Он отметил, что после конференции ожидает «конкретных шагов».

«Вторая тема — Идлиб. Несмотря на перемирие, мы видим, что атаки... продолжаются. Пришло время сказать «стоп»», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии.