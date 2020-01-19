Абэ заявил о нерушимости сотрудничества с США
- Reuters
Соответствующее заявление было сделано на торжественном приёме по случаю 60-й годовщины подписания Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией.
«Японско-американский договор о безопасности — это нерушимая основа. Основа, которая защищает мир и гарантирует процветание во всём мире», — цитирует Абэ ТАСС.
Ранее Абэ высказался за тесное сотрудничество с Южной Кореей и США, а также укрепление отношений с Россией и Китаем.