Премьер Японии назвал важным укрепление отношений с Россией и КНР

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции назвал крайне важным тесное сотрудничество с Южной Кореей и США, а также укрепление отношений с Россией и Китаем.

По его словам, в настоящее время мир «терпит серьёзные изменения».

«И на фоне тяжёлой обстановки в сфере безопасности в Восточной Азии крайне важным является тесное сотрудничество между Японией и США, Японией, США и Южной Кореей, а также укрепление отношений с Россией и Китаем», — цитирует его ТАСС.

Абэ добавил, что альянс Японии и США является основой японской внешней политики и безопасности «уже более 60 лет».

В декабре 2019 года правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет.