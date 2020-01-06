Премьер Японии назвал важным укрепление отношений с Россией и КНР

Короткая ссылка
Японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции назвал крайне важным тесное сотрудничество с Южной Кореей и США, а также укрепление отношений с Россией и Китаем.
Премьер Японии назвал важным укрепление отношений с Россией и КНР
  • globallookpress.com

По его словам, в настоящее время мир «терпит серьёзные изменения». 

«И на фоне тяжёлой обстановки в сфере безопасности в Восточной Азии крайне важным является тесное сотрудничество между Японией и США, Японией, США и Южной Кореей, а также укрепление отношений с Россией и Китаем», — цитирует его ТАСС.

Абэ добавил, что альянс Японии и США является основой японской внешней политики и безопасности «уже более 60 лет».

В декабре 2019 года правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить