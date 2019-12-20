Правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет

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Японский кабинет министров одобрил на 2020 год рекордный военный бюджет, который составил $48,6 млрд, что на 1,1% больше, чем бюджет на 2019 год. Об этом сообщает Associated Press.
Правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет
  • Reuters

При этом отмечается, что бюджет ещё должен утвердить парламент страны.

Как сообщает агентство, с 2013 года, после того как премьер-министром Японии стал Синдзо Абэ, затраты Токио на оборону возрастали семь лет подряд, общий рост составил 13%.

Уточняется, что бюджет на 2020 год предусматривает в том числе закупку у США шести истребителей F-35B. На это предлагается выделить $725 млн.

Они должны стать первыми из 42 самолётов этого типа, которые планирует приобрести Япония в ближайшие годы.

В августе Министерство обороны Японии одобрило закупку F-35B у США.

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