Правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет
- Reuters
При этом отмечается, что бюджет ещё должен утвердить парламент страны.
Как сообщает агентство, с 2013 года, после того как премьер-министром Японии стал Синдзо Абэ, затраты Токио на оборону возрастали семь лет подряд, общий рост составил 13%.
Уточняется, что бюджет на 2020 год предусматривает в том числе закупку у США шести истребителей F-35B. На это предлагается выделить $725 млн.
Они должны стать первыми из 42 самолётов этого типа, которые планирует приобрести Япония в ближайшие годы.
В августе Министерство обороны Японии одобрило закупку F-35B у США.