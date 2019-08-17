Минобороны Японии утвердило план закупки военных самолётов F-35B

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Министерство обороны Японии одобрило закупку у США боевых самолётов короткого взлёта и вертикальной посадки F-35B.

«F-35B отвечает всем необходимым требованиям в качестве истребителя ближнего действия и вертикальной посадки для нужд Сил самообороны», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Эту часть самолетов Япония приобретает для лёгких авианосцев «Идзумо» и «Кага», которые переоборудуют из вертолетоносцев, сообщает ТАСС. 

Отмечается, что для нужд японских Сил самообороны будет закуплено 42 самолета F-35B.

27 мая президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ заявил, что Япония планирует купить 105 истребителей F-35.

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