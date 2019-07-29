СМИ: Пентагон не намерен включать Японию в программу F-35

Япония изъявила желание стать партнёром США по программе самолётов F-35, однако Пентагон не готов включать Токио в список участников проекта, пишет Defense News со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, запрос Японии на включение в программу «создаёт политические проблемы для Пентагона».

В американском Минобороны опасаются, что такой шаг вызовет «напряжённость в международной производственной базе», подчёркивается в материале.

В мае президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ заявил, что Япония планирует купить 105 истребителей F-35.