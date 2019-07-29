СМИ: Пентагон не намерен включать Японию в программу F-35
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Как отмечает издание, запрос Японии на включение в программу «создаёт политические проблемы для Пентагона».
В американском Минобороны опасаются, что такой шаг вызовет «напряжённость в международной производственной базе», подчёркивается в материале.
В мае президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ заявил, что Япония планирует купить 105 истребителей F-35.