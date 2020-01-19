СМИ сообщили о смене министра иностранных дел в КНДР
- Reuters
Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.
По данным агентства, Пхеньян проинформировал иностранные посольства о смене министра.
Источники заявили, что уведомление о новом министре поступило в конце прошлой недели. Как ожидается, о назначении Ри Сон Гвона могут вскоре объявить официально.
Отмечается, что до этого пост министра иностранных дел Северной Кореи занимал Ли Ён Хо, специалист по взаимодействию с США.
Ранее советник МИД КНДР Ким Ке Гван заявил, что Северная Корея не согласится на переговоры с Вашингтоном о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию.