СМИ сообщили о смене министра иностранных дел в КНДР

Короткая ссылка
В Северной Корее, предположительно, назначен новый министр иностранных дел, им стал Ри Сон Гвон, ранее занимавший пост председателя Комитета КНДР по делам объединения родины.
СМИ сообщили о смене министра иностранных дел в КНДР
  • Reuters

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

По данным агентства, Пхеньян проинформировал иностранные посольства о смене министра.

Источники заявили, что уведомление о новом министре поступило в конце прошлой недели. Как ожидается, о назначении Ри Сон Гвона могут вскоре объявить официально.

Отмечается, что до этого пост министра иностранных дел Северной Кореи занимал Ли Ён Хо, специалист по взаимодействию с США.

Ранее советник МИД КНДР Ким Ке Гван заявил, что Северная Корея не согласится на переговоры с Вашингтоном о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить