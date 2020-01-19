СМИ сообщили о смене министра иностранных дел в КНДР

В Северной Корее, предположительно, назначен новый министр иностранных дел, им стал Ри Сон Гвон, ранее занимавший пост председателя Комитета КНДР по делам объединения родины.

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

По данным агентства, Пхеньян проинформировал иностранные посольства о смене министра.

Источники заявили, что уведомление о новом министре поступило в конце прошлой недели. Как ожидается, о назначении Ри Сон Гвона могут вскоре объявить официально.

Отмечается, что до этого пост министра иностранных дел Северной Кореи занимал Ли Ён Хо, специалист по взаимодействию с США.

Ранее советник МИД КНДР Ким Ке Гван заявил, что Северная Корея не согласится на переговоры с Вашингтоном о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию.