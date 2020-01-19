Axios: советник Трампа по России временно отстранён от работы

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Советник президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик временно отстранён от работы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Axios: советник Трампа по России временно отстранён от работы
  • Flickr
  • © The White House

Уточняется, что причиной отстранения могло стать расследование, связанное с вопросами безопасности. 

Издание сообщило, что Пик, Совет национальной безопасности (СНБ) США и Белый дом отказались комментировать ситуацию.

«Мы не обсуждаем личные вопросы», — заявили в СНБ.

В октябре 2019 года американский лидер Дональд Трамп сообщил об уходе Кевина Макалинана с поста исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности США.

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