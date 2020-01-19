Axios: советник Трампа по России временно отстранён от работы

Советник президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик временно отстранён от работы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Уточняется, что причиной отстранения могло стать расследование, связанное с вопросами безопасности. Издание сообщило, что Пик, Совет национальной безопасности (СНБ) США и Белый дом отказались комментировать ситуацию. «Мы не обсуждаем личные вопросы», — заявили в СНБ. В октябре 2019 года американский лидер Дональд Трамп сообщил об уходе Кевина Макалинана с поста исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности США.