Axios: советник Трампа по России временно отстранён от работы
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Уточняется, что причиной отстранения могло стать расследование, связанное с вопросами безопасности.
Издание сообщило, что Пик, Совет национальной безопасности (СНБ) США и Белый дом отказались комментировать ситуацию.
«Мы не обсуждаем личные вопросы», — заявили в СНБ.
В октябре 2019 года американский лидер Дональд Трамп сообщил об уходе Кевина Макалинана с поста исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности США.