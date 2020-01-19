Подробное обоснование импичмента Трампа передано в сенат США

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Представители Демократической партии США передали в сенат подробное обоснование импичмента американского президента Дональда Трампа.
Подробное обоснование импичмента Трампа передано в сенат США
  • Reuters

«Президент Дональд Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Затем он попытался скрыть этот замысел, помешав конгрессу расследовать его нарушения», — приводит РИА Новости отрывок из документа.

По мнению демократов, такое нарушение должно повлечь импичмент и отстранение президента.

«Сенат должен использовать это решение, чтобы защитить выборы в США в 2020 году, защитить нашу конституционную форму правления и устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США», — говорится в обосновании.

Ранее юристы Трампа назвали процедуру импичмента нарушением Конституции и попыткой вмешаться в предстоящие президентские выборы.

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