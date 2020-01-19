Юристы Трампа назвали его импичмент нарушением Конституции
- Reuters
«Представление к импичменту, поданное демократами в палате представителей, является опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента. Это неприкрытая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось несколько месяцев», — говорится в документе.
Они также считают, что представление к импичменту является недействительным с точки зрения Конституции.
«Оно даже не выдвигает обвинений в каком бы то ни было преступлении или нарушении закона, не говоря уже об «особо тяжких преступлениях и проступках», а всё это требуется по Конституции», — заявили юристы.
Ранее Трамп сообщил, что, по его мнению, слушания по делу об импичменте в сенате продлятся недолго.