Юристы Трампа назвали его импичмент нарушением Конституции

Юристы президента США Дональда Трампа назвали процедуру импичмента нарушением Конституции и попыткой вмешаться в предстоящие президентские выборы.

«Представление к импичменту, поданное демократами в палате представителей, является опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента. Это неприкрытая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось несколько месяцев», — говорится в документе.

Они также считают, что представление к импичменту является недействительным с точки зрения Конституции.

«Оно даже не выдвигает обвинений в каком бы то ни было преступлении или нарушении закона, не говоря уже об «особо тяжких преступлениях и проступках», а всё это требуется по Конституции», — заявили юристы.

Ранее Трамп сообщил, что, по его мнению, слушания по делу об импичменте в сенате продлятся недолго.