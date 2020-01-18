Прокуратура начала проверку в доме престарелых в Реутове

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Прокуратура Московской области начала проверку в доме престарелых в Реутове после отравления постояльцев.
Прокуратура начала проверку в доме престарелых в Реутове
  • РИА Новости

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с госпитализацией постояльцев центра социального обслуживания населения в городе Реутове», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц социального учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

Ранее сообщалось, что подмосковные следователи изучают обстоятельства отравления 12 человек в центре социального обслуживания населения.

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