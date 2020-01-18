Прокуратура начала проверку в доме престарелых в Реутове
- РИА Новости
«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с госпитализацией постояльцев центра социального обслуживания населения в городе Реутове», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что в ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц социального учреждения и организации, оказывающей услуги питания.
Ранее сообщалось, что подмосковные следователи изучают обстоятельства отравления 12 человек в центре социального обслуживания населения.