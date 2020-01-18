В Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова оценила заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России.

Об этом сообщает НСН.

«Я не слыхала о каких-то претензиях Польши к России по поводу наследия, якобы ею утраченного. Не знаю этого», — заявила Антонова.

По её словам, в случае претензий со стороны Варшавы должно поступить достоверное адресное обращение, какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком российском музее, по мнению Польши, оказалась.

«Пока права Польши на картины в России заявлены совершенно голословно. Это заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей. Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали?» — отметила Антонова.

Как добавила эксперт, если у Польши есть какая-то информация, то она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающими данными в Министерство культуры России или правительство России, а потом что-либо заявлять.

Во внешнеполитическом ведомстве Польши утверждают, что среди таких произведений искусства — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха — старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля — старшего.