В Гибралтаре заявили о готовности присоединиться к Шенгену
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«Мы обсуждали этот вопрос до брексита — о том, чтобы Гибралтар стал частью Шенгенской зоны... Имеет ли смысл для ЕС, чтобы территория в 2,5 квадратных мили (6,2 квадратных километра), расположенная на самой южной оконечности Иберии, не была доступна для граждан Евросоюза? Я не думаю, что это так», — приводит AFP его слова.
Пикардо отметил, что присоединение Гибралтара к Шенгенской зоне стало бы положительным шагом.
В декабре постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Москва считает брексит внутренним делом Евросоюза.