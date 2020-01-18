В Гибралтаре заявили о готовности присоединиться к Шенгену

Короткая ссылка
Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что британская заморская территория может присоединиться к Шенгенскому соглашению после выхода Великобритании из ЕС.
В Гибралтаре заявили о готовности присоединиться к Шенгену
  • © K. Fitzmaurice-Brown/blickwinkel
  • globallookpress.com

«Мы обсуждали этот вопрос до брексита — о том, чтобы Гибралтар стал частью Шенгенской зоны... Имеет ли смысл для ЕС, чтобы территория в 2,5 квадратных мили (6,2 квадратных километра), расположенная на самой южной оконечности Иберии, не была доступна для граждан Евросоюза? Я не думаю, что это так», — приводит AFP его слова.

Пикардо отметил, что присоединение Гибралтара к Шенгенской зоне стало бы положительным шагом.

В декабре постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Москва считает брексит внутренним делом Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить