В Гибралтаре заявили о готовности присоединиться к Шенгену

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что британская заморская территория может присоединиться к Шенгенскому соглашению после выхода Великобритании из ЕС.

«Мы обсуждали этот вопрос до брексита — о том, чтобы Гибралтар стал частью Шенгенской зоны... Имеет ли смысл для ЕС, чтобы территория в 2,5 квадратных мили (6,2 квадратных километра), расположенная на самой южной оконечности Иберии, не была доступна для граждан Евросоюза? Я не думаю, что это так», — приводит AFP его слова.

Пикардо отметил, что присоединение Гибралтара к Шенгенской зоне стало бы положительным шагом.

В декабре постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Москва считает брексит внутренним делом Евросоюза.