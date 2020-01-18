Три человека пострадали в Японии при нападении на ресторан

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Три человека получили ранения в результате нападения на ресторан в токийском районе Синдзюку.
Три человека пострадали в Японии при нападении на ресторан
  • globallookpress.com

Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, в нападении принимали участие четыре человека.

Отмечается, что злоумышленники пришли в заведение под видом клиентов, потребовали старшего по должности, а после ранили трёх сотрудников ресторана и скрылись с места преступления.

По факту происшествия полиция завела дело о покушении на убийство.

В декабре мужчина совершил нападение на бывшего министра обороны Японии Токуитиро Тамадзаву.

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