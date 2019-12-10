На бывшего министра обороны Японии совершили нападение
- Reuters
Об этом сообщает NHK.
Уточняется, что 81-летний политик был госпитализирован с огнестрельным ранением. В настоящий момент жизни Тамадзавы ничего не угрожает.
По данным правоохранительных органов, позже в полицейский участок пришёл мужчина с пистолетом, который заявил, что именно он стрелял в бывшего политика. Полиция допрашивает его.
Тамадзава за свою карьеру был как министром обороны, так и главой Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии.
В августе 2018 года на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение.