На бывшего министра обороны Японии совершили нападение

Мужчина выстрелил в бывшего министра обороны Японии Токуитиро Тамадзаву в городе Мориока японской префектуры Иватэ.

Об этом сообщает NHK.

Уточняется, что 81-летний политик был госпитализирован с огнестрельным ранением. В настоящий момент жизни Тамадзавы ничего не угрожает.

По данным правоохранительных органов, позже в полицейский участок пришёл мужчина с пистолетом, который заявил, что именно он стрелял в бывшего политика. Полиция допрашивает его.

Тамадзава за свою карьеру был как министром обороны, так и главой Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии.

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