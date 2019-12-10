На бывшего министра обороны Японии совершили нападение

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Мужчина выстрелил в бывшего министра обороны Японии Токуитиро Тамадзаву в городе Мориока японской префектуры Иватэ.
На бывшего министра обороны Японии совершили нападение
  • Reuters

Об этом сообщает NHK.

Уточняется, что 81-летний политик был госпитализирован с огнестрельным ранением. В настоящий момент жизни Тамадзавы ничего не угрожает.

По данным правоохранительных органов, позже в полицейский участок пришёл мужчина с пистолетом, который заявил, что именно он стрелял в бывшего политика. Полиция допрашивает его.

Тамадзава за свою карьеру был как министром обороны, так и главой Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии.

В августе 2018 года на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение

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