Трамп призвал сделать Иран снова великим

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана изменить свою политику и сделать страну снова великой.

«Благородные иранцы — любящие Америку — заслуживают правительство, которое больше заинтересовано в оказании им помощи в деле достижения своей мечты, а не в том, чтобы убивать их за требование уважения. Вместо того чтобы вести Иран к гибели, его лидеры должны отказаться от террора и сделать Иран снова великим!» — написал Трамп в Twitter.

Так Трамп прокомментировал слова духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в котором тот написал, что США не поддерживают народ Ирана, а «вонзают ядовитый кинжал» ему в спину.

Трамп также опубликовал перевод своего сообщения на персидский язык.

Кроме того, Трамп призвал аятоллу Али Хаменеи быть осторожнее в словах.