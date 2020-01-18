Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее в словах
- globallookpress.com
«Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Их экономика терпит крах, а их народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!» — написал Трамп в Twitter.
Он не стал уточнять, о каких именно словах Хаменеи идёт речь.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, какой ущерб экономике государства нанесла сложившаяся в регионе напряжённость.