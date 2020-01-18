Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее в словах

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Президент США Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи быть осторожнее в словах.
Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее в словах
  • globallookpress.com

«Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Их экономика терпит крах, а их народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!» — написал Трамп в Twitter.

Он не стал уточнять, о каких именно словах Хаменеи идёт речь.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, какой ущерб экономике государства нанесла сложившаяся в регионе напряжённость.

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