Посол России отреагировал на заявление МИД Польши об архивах

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Посол России в Польше Сергей Андреев отреагировал на комментарий замглавы МИД Польши Павла Яблоньского о публикации Минобороны России архивных документов к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков Красной армией.
Посол России отреагировал на заявление МИД Польши об архивах
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Андреев отметил, что там огромный объём документов, для того чтобы с ними ознакомиться, нужно время.

Как заявляет посол, Варшава реагирует подобным образом на любые заявления России по Второй мировой войне, её предпосылкам, началу, ходу, освобождению Польши и так далее. 

«Проблема заключается в том, что в угоду нынешней политической конъюнктуре в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются, подпираются так, чтобы доказывать определённые исторические постулаты, которые, собственно, с историей зачастую не имеют никакой связи», — цитирует РИА Новости российского посла.

Ранее Яблоньский, комментируя опубликованные российским Минобороны архивные документы, подверг критике данные о представителях Армии крайова, которые выступили организаторами Варшавского восстания в сентябре 1944 года. Он назвал публикацию «попыткой переписывания истории»

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