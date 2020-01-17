Посол России отреагировал на заявление МИД Польши об архивах

Посол России в Польше Сергей Андреев отреагировал на комментарий замглавы МИД Польши Павла Яблоньского о публикации Минобороны России архивных документов к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков Красной армией.

Андреев отметил, что там огромный объём документов, для того чтобы с ними ознакомиться, нужно время.

Как заявляет посол, Варшава реагирует подобным образом на любые заявления России по Второй мировой войне, её предпосылкам, началу, ходу, освобождению Польши и так далее.

«Проблема заключается в том, что в угоду нынешней политической конъюнктуре в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются, подпираются так, чтобы доказывать определённые исторические постулаты, которые, собственно, с историей зачастую не имеют никакой связи», — цитирует РИА Новости российского посла.

Ранее Яблоньский, комментируя опубликованные российским Минобороны архивные документы, подверг критике данные о представителях Армии крайова, которые выступили организаторами Варшавского восстания в сентябре 1944 года. Он назвал публикацию «попыткой переписывания истории».