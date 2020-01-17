Бывший глава МИД Латвии оценил визит Меркель в Москву

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Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс оценил визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.
Бывший глава МИД Латвии оценил визит Меркель в Москву
  • Reuters

В беседе с ФАН он выразил мнение, что Германия — самая мощная страна в Европе и её локомотив.

Как отметил Юрканс, Меркель приехала в Россию и заявила о поддержке «Северного потока — 2», несмотря на угрозы США.

«Это очень показательный визит и очень громкий сигнал для американцев и не только», — добавил политик.

Ранее первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил слова Меркель о важности доведения до конца строительства газопровода «Северный поток — 2».

6 января ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал актуальные вопросы встречи Путина и Меркель.

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