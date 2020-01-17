Бывший глава МИД Латвии оценил визит Меркель в Москву
- Reuters
В беседе с ФАН он выразил мнение, что Германия — самая мощная страна в Европе и её локомотив.
Как отметил Юрканс, Меркель приехала в Россию и заявила о поддержке «Северного потока — 2», несмотря на угрозы США.
«Это очень показательный визит и очень громкий сигнал для американцев и не только», — добавил политик.
Ранее первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил слова Меркель о важности доведения до конца строительства газопровода «Северный поток — 2».
6 января ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал актуальные вопросы встречи Путина и Меркель.