В Каракасе заявили о схожести событий в Гонконге и Венесуэле

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Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что предпринимаемые третьими сторонами попытки осуществить «цветную революцию» в Гонконге напоминают ситуацию в его стране в прошлом году.
В Каракасе заявили о схожести событий в Гонконге и Венесуэле
  • © Uwe Kraft/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

«Вчера мы обсудили происходящую в Гонконге «цветную революцию». Это очень похоже на то, что мы видели в Венесуэле год назад», — приводит ТАСС его заявление на пресс-конференции в посольстве Венесуэлы в Пекине по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

Арреас подчеркнул, что «некоторые силы или страны» пытаются свергнуть правительства, финансово поощряя преступников.

«Мы наблюдали те же попытки и действия, и вы можете выделить общие лекала. Они пытаются спровоцировать ухудшение ситуации», — пояснил он.

Глава МИД Венесуэлы подтвердил, что Каракас поддерживает Пекин в ситуации вокруг Гонконга.

Ранее глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн заявил, что новости некоторых западных СМИ о КНР похожи на вымыслы из художественной прозы.

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