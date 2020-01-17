Лавров призвал «деэскалировать» отношения США и Ирана

Отношения США и Ирана необходимо «деэскалировать», заявил в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров.

«Со всех точек зрения надо отношения Соединённых Штатов и Ирана всё-таки деэскалировать, но для этого потребуется государственная мудрость. И едва ли эти отношения смогут отойти от опасной черты, если по-прежнему Вашингтон будет публично во всех грехах региона обвинять только Иран. Какую страну ни возьми, везде виноват Иран — и везде Вашингтон требует от Ирана прекратить какие-либо свои шаги по развитию связей, по оказанию влияния. Это нереалистично», — заявил он.

Как отметил Лавров, все страны региона и других регионов имеют какие-то свои интересы, которые они «проецируют и на своих друзей, соседей».

«Главное только, чтобы эти интересы продвигались легитимными путями. Это, к сожалению, не всегда происходит. Посмотрите на незаконное присутствие антитеррористической коалиции на востоке Сирии», — добавил он.

Ранее Лавров, комментируя ситуацию со сбитым в Иране украинским Boeing, заявил, что обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе.

RT ведёт прямую трансляцию.