Лавров призвал «деэскалировать» отношения США и Ирана

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Отношения США и Ирана необходимо «деэскалировать», заявил в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров.
Лавров призвал «деэскалировать» отношения США и Ирана
  • Reuters

«Со всех точек зрения надо отношения Соединённых Штатов и Ирана всё-таки деэскалировать, но для этого потребуется государственная мудрость. И едва ли эти отношения смогут отойти от опасной черты, если по-прежнему Вашингтон будет публично во всех грехах региона обвинять только Иран. Какую страну ни возьми, везде виноват Иран — и везде Вашингтон требует от Ирана прекратить какие-либо свои шаги по развитию связей, по оказанию влияния. Это нереалистично», — заявил он.

Как отметил Лавров, все страны региона и других регионов имеют какие-то свои интересы, которые они «проецируют и на своих друзей, соседей».

«Главное только, чтобы эти интересы продвигались легитимными путями. Это, к сожалению, не всегда происходит. Посмотрите на незаконное присутствие антитеррористической коалиции на востоке Сирии», — добавил он.

Ранее Лавров, комментируя ситуацию со сбитым в Иране украинским Boeing, заявил, что обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе. 

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