Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране

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И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию со сбитым в Иране украинским Boeing.
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
  • Reuters

«Обострение отношений между Ираном и США, наверное, не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряжённость будет возрастать, и трагедия с самолётом украинских авиалиний, конечно же, — это такой очень серьёзный звонок и сигнал к тому, чтобы всё-таки начать заниматься деэскалацией, а не постоянными угрозами и полётами авиации боевой», — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил главе украинского МИД Вадиму Пристайко во время телефонных переговоров, что иранская сторона готова передать Украине тела погибших при крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране. 

Украинский лайнер Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

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