Хаменеи заявил о попытках врагов Ирана использовать трагедию с Boeing

Враги Ирана пытаются использовать трагедию с украинским Boeing в свою пользу, чтобы бросить тень на мученическую смерть «командиров иранского сопротивления», заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Об этом, как пишет агентство Mehr, аятолла заявил во время пятничной молитвы, которую он лично провёл впервые за восемь лет.

По словам Хаменеи, «враги так обрадовались непреднамеренному крушению самолёта», потому что у них появился предлог «очернить лицо Ирана».

Ранее главы МИД Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании призвали Иран выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров украинского самолёта, который был сбит в Тегеране.

Украинский лайнер Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.