Бразилия приостановила своё участие в СЕЛАК

Глава бразильского МИД Эрнесто Араужо сообщил, что Бразилия приняла решение о приостановке своего участия в сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

«Бразилия приняла решение приостановить своё участие в CELAC», — написал Араужо в своём Twitter.

1/O Brasil decidiu suspender sua participação na CELAC (Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos). A CELAC não vinha tendo resultados na defesa da democracia ou em qualquer área. Ao contrário, dava palco p/regimes não-democráticos como os da Venezuela, Cuba, Nicarágua. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) 16 января 2020 г.

Он заявил, что СЕЛАК не добилась результатов ни в одной из областей, включая защиту демократии.

По его словам, Бразилия желает сотрудничать с демократическими странами региона на двусторонней основе.

7 января президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе из соображений безопасности.