Бразилия приостановила своё участие в СЕЛАК

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Глава бразильского МИД Эрнесто Араужо сообщил, что Бразилия приняла решение о приостановке своего участия в сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

«Бразилия приняла решение приостановить своё участие в CELAC», — написал Араужо в своём Twitter.

Он заявил, что СЕЛАК не добилась результатов ни в одной из областей, включая защиту демократии.

По его словам, Бразилия желает сотрудничать с демократическими странами региона на двусторонней основе.

7 января президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе из соображений безопасности.

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