В Бразилии заявили о намерении перенести посольство в Иерусалим

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Сын бразильского президента Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Бразилия намерена перенести своё посольство в Иерусалим.
В Бразилии заявили о намерении перенести посольство в Иерусалим
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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии главы израильского правительства.

«Я был с президентом Жаиром Болсонару до того, как приехать сюда. Он намерен перенести посольство в Иерусалим», — заявил Эдуарду Болсонару.

Он отметил, что данным действием Бразилия хочет послужить примером для всего латиноамериканского региона.

30 декабря 2018 года Жаир Болсонару пообещал перенести посольство Бразилии в Иерусалим.

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