В Бразилии заявили о намерении перенести посольство в Иерусалим
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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии главы израильского правительства.
«Я был с президентом Жаиром Болсонару до того, как приехать сюда. Он намерен перенести посольство в Иерусалим», — заявил Эдуарду Болсонару.
Он отметил, что данным действием Бразилия хочет послужить примером для всего латиноамериканского региона.
30 декабря 2018 года Жаир Болсонару пообещал перенести посольство Бразилии в Иерусалим.