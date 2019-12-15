В Бразилии заявили о намерении перенести посольство в Иерусалим

Сын бразильского президента Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Бразилия намерена перенести своё посольство в Иерусалим.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии главы израильского правительства.

«Я был с президентом Жаиром Болсонару до того, как приехать сюда. Он намерен перенести посольство в Иерусалим», — заявил Эдуарду Болсонару.

Он отметил, что данным действием Бразилия хочет послужить примером для всего латиноамериканского региона.

30 декабря 2018 года Жаир Болсонару пообещал перенести посольство Бразилии в Иерусалим.