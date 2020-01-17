В МИД рассказали о расхождениях России и США по стратегическим проблемам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о наличии у России и США серьёзных расхождений по вопросам стратегической стабильности.

Об этом замглавы МИД рассказал, комментируя итоги консультаций с США по вопросам стратегической стабильности.

«Разговор получился очень предметным, в некоторых аспектах — детальным. Он подтвердил наличие серьёзных расхождений по ряду вопросов», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он добавил, что в результате консультаций было подтверждено понимание, что работа в подобном формате будет продолжена.

Ранее стало известно, что Россия и США по итогам переговоров в Вене согласились продолжить диалог по стратегической проблематике на уровне экспертов в ближайшем будущем.