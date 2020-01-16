Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили ряд актуальных вопросов российско-израильского сотрудничества «в свете запланированного в текущем месяце визита главы российского государства в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста».

Также Путин и Нетаньяху подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра её итогов.

В сентябре 2019 года Путин заявил, что согласился посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.