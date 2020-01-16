МАК займётся расследованием жёсткой посадки самолёта в Анталье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займётся расследованием жёсткого приземления самолёта авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту Антальи в Турции.

«Власти Турции приняли решение делегировать расследование происшествия государству эксплуатанта. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — приводит сообщение РИА Новости.

Как отметили в комитете, воздушное судно имеет значительные повреждения элементов носовой стойки шасси и передней нижней части фюзеляжа.

Ранее авиакомпания Nordwind Airlines сообщила, что причиной жёсткой посадки самолёта в аэропорту Антальи стал ветер.

Отмечалось, что на борту лайнера пассажиров не было, пострадавших при инциденте нет.