Глава МИД Палестины назвал темы обсуждения на встрече Путина и Аббаса

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Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что в ходе встречи президента России Владимира Путина и палестинского лидера Махмуда Аббаса будут обсуждаться двусторонние отношения, ситуация в Сирии и в Ливии, а также пути решения палестино-израильского конфликта.

«Он (Путин — RT) проведёт глубокую и подробную дискуссию с президентом Махмудом Аббасом по двусторонним отношениям, по поводу перспектив палестино-израильского урегулирования», — цитирует РИА Новости аль-Малики.

Он добавил, что лидеры также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии и Ливии.

В ноябре стало известно, что Махмуд Аббас прибудет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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