Глава МИД Палестины назвал темы обсуждения на встрече Путина и Аббаса
«Он (Путин — RT) проведёт глубокую и подробную дискуссию с президентом Махмудом Аббасом по двусторонним отношениям, по поводу перспектив палестино-израильского урегулирования», — цитирует РИА Новости аль-Малики.
Он добавил, что лидеры также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии и Ливии.
В ноябре стало известно, что Махмуд Аббас прибудет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.