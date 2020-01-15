Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира

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Россия улучшила позиции в списке лучших стран мира по версии U.S. News & World Report и теперь занимает 23-ю строчку рейтинга. В 2019 году Российская Федерация была на 24-м месте.
Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира
  • Pixabay

Издание провело исследование совместно с экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group.

При составлении рейтинга специалисты оценивают страну в том числе по таким критериям, как экономика, качество жизни и туризм.

При этом Россия, по версии издания, занимает первое место среди стран, где стоит начинать карьеру.

На первом месте в списке лучших стран оказалась Швейцария, на втором — Канада, на третьем — Япония. Замыкают пятёрку Германия и Австралия. На последнем, 73-м месте — Ливан.

В декабре 2019 года U.S. News & World Report опубликовал список самых могущественных стран мира по версии издания. Первые три места заняли США, Россия и Китай.

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