Рухани призвал ВС Ирана извиниться за задержку данных о сбитом Boeing

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Президент Ирана Хасан Рухани призвал вооружённые силы страны принести извинения за задержку с объявлением причин крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране.
Рухани призвал ВС Ирана извиниться за задержку данных о сбитом Boeing
  • Reuters

«Если в объявлении новостей, информировании людей о том, что произошло, были промедления или наш тон был неприемлем, нам нужно признать это и компенсировать», — приводит заявление Рухани на заседании кабинета министров РИА Новости.

Он также подчеркнул, что представители иранских вооружённых сил должны рассказать, какие действия были предприняты для выяснения причин авиакатастрофы.

«Никто просто не мог такого представить, что пассажирский самолёт потерпел бы крушение у международного аэропорта... В любом случае... вооружённым силам следует извиниться», — заключил лидер Ирана.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи ракетного удара по украинскому Boeing.

Иранские власти также заявили об аресте нескольких человек в связи с авиакатастрофой.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

11 января в Тегеране подтвердили, что система ПВО Ирана ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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