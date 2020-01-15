СМИ: Иран задержал автора видео с ударом по украинскому Boeing
- Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars.
Ранее иранские власти заявили об аресте нескольких человек в связи с авиакатастрофой.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
Позднее Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.