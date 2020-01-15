В МИД России оценили возможность санкций США против Ирака из-за С-400

Россия не боится санкций США и знает, как им противостоять. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя заявления о возможных американских санкциях в случае покупки Ираком комплексов С-400.

Рябков отметил, что США угрожают санкциями всем, кто намерен развивать военно-техническое сотрудничество или развивает его.

«Это не новость, а отражение политики, которая проводится Вашингтоном в целях реализации своей установки на доминирование, устранение экономических конкурентов, которые предлагают партнёрам на международном рынке продукцию, которая отвечает их потребностям с точки зрения своих параметров, ценовых показателей. Мы этих санкций не боимся, мы готовы им противостоять», — цитирует его ТАСС.

По словам Рябкова, США не гнушаются никакими приёмами, чтобы навязывать подходы, которые «далеко не всех устраивают и представляются противоправными и незаконными».

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ заявил, что США могут ввести санкции в случае приобретения Ираком российских систем С-400.