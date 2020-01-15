Рухани назвал чепухой заявления о желании Ирана получить ядерное оружие

Короткая ссылка
Президент Ирана Хасан Рухани назвал «повторяющейся чепухой» заявления некоторых стран о том, что Тегеран пытается заполучить ядерное оружие.
Рухани назвал чепухой заявления о желании Ирана получить ядерное оружие
  • © Ahmad Halabisaz/Xinhua
  • globallookpress.com

«То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой», — приводит его слова в эфире иранского государственного телевидения ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что санкционная политика в отношении Ирана продолжится до тех пор, пока Тегеран не прекратит «террористическую деятельность» и не откажется от намерения обладать ядерным оружием.

6 января американский лидер Дональд Трамп пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить