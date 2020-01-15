Рухани назвал чепухой заявления о желании Ирана получить ядерное оружие
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«То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой», — приводит его слова в эфире иранского государственного телевидения ТАСС.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что санкционная политика в отношении Ирана продолжится до тех пор, пока Тегеран не прекратит «террористическую деятельность» и не откажется от намерения обладать ядерным оружием.
6 января американский лидер Дональд Трамп пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.