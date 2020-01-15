Рухани назвал чепухой заявления о желании Ирана получить ядерное оружие

Президент Ирана Хасан Рухани назвал «повторяющейся чепухой» заявления некоторых стран о том, что Тегеран пытается заполучить ядерное оружие.

«То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой», — приводит его слова в эфире иранского государственного телевидения ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что санкционная политика в отношении Ирана продолжится до тех пор, пока Тегеран не прекратит «террористическую деятельность» и не откажется от намерения обладать ядерным оружием.

6 января американский лидер Дональд Трамп пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.