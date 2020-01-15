СМИ: США могут сократить военную помощь Ираку

США планируют сократить военную помощь Ираку, если Багдад примет решение о выводе американских войск.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на $250 миллионов... в случае, если правительство вышлет военных США», — приводит The Wall Street Journal электронную переписку американских официальных лиц.

Отмечается, что эта помощь уже была одобрена конгрессом.

Кроме этого, американская администрация рассматривает возможность сокращения другой экономической и военной помощи.

Ранее в Госдепе предупредили о последствиях вывода войск США из Ирака.