Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Японии Тошимицу Мотеги.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили дальнейшее сотрудничество в области торговли и координацию по ряду вопросов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, включая КНДР», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Также стороны обсудили важность трёхстороннего сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией.

Ранее министр обороны Японии Таро Коно заявил, что Токио выступает за разрядку отношений между Ираном и США, однако в коалиции в регионе вступать не будет.