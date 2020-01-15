Помпео встретился с главой МИД Японии

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Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Японии Тошимицу Мотеги.
Помпео встретился с главой МИД Японии
  • Reuters

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили дальнейшее сотрудничество в области торговли и координацию по ряду вопросов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, включая КНДР», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Также стороны обсудили важность трёхстороннего сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией.

Ранее министр обороны Японии Таро Коно заявил, что Токио выступает за разрядку отношений между Ираном и США, однако в коалиции в регионе вступать не будет.

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