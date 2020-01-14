Косачёв оценил отношения России и Африки

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с argumenti.ru прокомментировал отношения России со странами Африки.
Косачёв оценил отношения России и Африки
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Нынешний авторитет России, не в последнюю очередь благодаря её ближневосточной политике последних лет, а также тот исторический бэкграунд, который есть у нашей страны в глазах африканцев, помогают видеть в нас то, чего они не видят в других: защитника своего экономического и политического суверенитета. И это для них во многом важнее, чем статистика торговли или экономической помощи, которая порой также оказывается привязанной к чужим интересам», — отметил сенатор.

Он также добавил, что начало добрым отношениям положено, но для успешного сотрудничества странам нужно продолжать работать сообща. 

23 и 24 сентября в Сочи прошёл экономический форум Россия — Африка, по итогам которого страны проявили высокую заинтересованность в углублении и интенсификации двустороннего сотрудничества.

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