Косачёв оценил отношения России и Африки

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с argumenti.ru прокомментировал отношения России со странами Африки.

«Нынешний авторитет России, не в последнюю очередь благодаря её ближневосточной политике последних лет, а также тот исторический бэкграунд, который есть у нашей страны в глазах африканцев, помогают видеть в нас то, чего они не видят в других: защитника своего экономического и политического суверенитета. И это для них во многом важнее, чем статистика торговли или экономической помощи, которая порой также оказывается привязанной к чужим интересам», — отметил сенатор.

Он также добавил, что начало добрым отношениям положено, но для успешного сотрудничества странам нужно продолжать работать сообща.

23 и 24 сентября в Сочи прошёл экономический форум Россия — Африка, по итогам которого страны проявили высокую заинтересованность в углублении и интенсификации двустороннего сотрудничества.