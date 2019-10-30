Подведены итоги саммита Россия — Африка

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Подведены итоги саммита и экономического форума Россия — Африка, состоявшегося 23 и 24 октября в Сочи.
Подведены итоги саммита Россия — Африка
  • РИА Новости

Официальные делегации стран Африки и представители бизнеса проявили высокую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, а также в углублении и интенсификации двустороннего сотрудничества.

Участники саммита приняли итоговую декларацию, посвящённую целям и задачам дальнейшего развития взаимодействия в политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

В документе закреплён новый диалоговый механизм — Форум российско-африканского партнёрства.

Ранее директор Института Африки РАН Ирина Абрамова в беседе с ФАН оценила необходимость проведения форума Россия — Африка.

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