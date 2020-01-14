Косачёв прокомментировал ситуацию с ПАСЕ

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ.

По его словам, возвращение России в ПАСЕ говорит о том, что в Европе «диалоговая» партия стала побеждать «конфликтную».

«Разумеется, мы готовы к возобновлению диалога с европарламентариями. Не мы его прервали и не мы боимся открытого и максимально публичного разговора по Украине», — отметил сенатор.

Он добавил, что с парламентариями многих стран Евросоюза диалог практически не прерывался.

В октябре президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.