Косачёв прокомментировал ситуацию с ПАСЕ

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ.
Косачёв прокомментировал ситуацию с ПАСЕ
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

По его словам, возвращение России в ПАСЕ говорит о том, что в Европе «диалоговая» партия стала побеждать «конфликтную».

«Разумеется, мы готовы к возобновлению диалога с европарламентариями. Не мы его прервали и не мы боимся открытого и максимально публичного разговора по Украине», — отметил сенатор.

Он добавил, что с парламентариями многих стран Евросоюза диалог практически не прерывался.

В октябре президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.

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