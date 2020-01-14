Эрдоган рассказал о позиции Хафтара по поводу соглашения о перемирии в Ливии
- Reuters
По его словам, сначала Хафтар согласился подписать данное соглашение, однако потом отказался и в итоге покинул Москву.
«Сначала Хафтар сказал да, а потом — нет и, к сожалению, сбежал из Москвы, не подписав», — цитирует его РИА Новости.
Наряду с этим глава Турции отметил, что готов принять участие в конференции по Ливии в Берлине 19 января.
Ранее сообщалось, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.