Эрдоган рассказал о позиции Хафтара по поводу соглашения о перемирии в Ливии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции руководителя Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара относительно соглашения о перемирии в Ливии.
Эрдоган рассказал о позиции Хафтара по поводу соглашения о перемирии в Ливии
  • Reuters

По его словам, сначала Хафтар согласился подписать данное соглашение, однако потом отказался и в итоге покинул Москву.

«Сначала Хафтар сказал да, а потом — нет и, к сожалению, сбежал из Москвы, не подписав», — цитирует его РИА Новости.

Наряду с этим глава Турции отметил, что готов принять участие в конференции по Ливии в Берлине 19 января.

Ранее сообщалось, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

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