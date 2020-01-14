Иран отправил чёрный ящик с разбившегося самолёта во Францию

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Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что иранская сторона отправила во Францию чёрный ящик с разбившегося под Тегераном украинского лайнера.
Иран отправил чёрный ящик с разбившегося самолёта во Францию
  • Reuters

«Чёрный ящик был отправлен во Францию для расшифровки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эсмаили сообщил об аресте нескольких человек в связи с крушением украинского самолёта в Тегеране.

Украинский лайнер Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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