Иран отправил чёрный ящик с разбившегося самолёта во Францию

Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что иранская сторона отправила во Францию чёрный ящик с разбившегося под Тегераном украинского лайнера.

«Чёрный ящик был отправлен во Францию для расшифровки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эсмаили сообщил об аресте нескольких человек в связи с крушением украинского самолёта в Тегеране.

Украинский лайнер Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.