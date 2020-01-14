Лавров прокомментировал ход урегулирования конфликта в Ливии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Ливии.
Лавров прокомментировал ход урегулирования конфликта в Ливии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Если бы Ливия могла стать второй Сирией, то, я думаю, ливийский народ оказался бы в выигрыше. Пока, к сожалению, Ливия не является страной, которая обладает государственностью. Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой авантюры, преступной противозаконной авантюры, все мы пожинаем до сих пор, прежде всего, конечно, ливийский народ», — сказал Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT.

По его словам, все усилия направлены на то, чтобы стороны ливийского конфликта начали договариваться, а не решать проблемы силовым путём.

Ранее сообщалось, что руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

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