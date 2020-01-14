Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault

Японский автомобильный концерн Nissan объявил, что не намерен выходить из альянса Renault — Nissan — Mitsubishi.

«В последнее время в международных СМИ появились спекулятивные сообщения о позиции Nissan в отношении альянса (Renault — Nissan — Mitsubishi. — RT). Вопреки утверждениям в этих статьях, Nissan никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса», — следует из пресс-релиза.

В Nissan напомнили, что альянс был создан в марте 2019 года «как основа непрерывного развития и фундамент для будущего успеха».

Там также подчеркнули, что руководство объединения — единственный орган, уполномоченный принимать решения и управлять альянсом.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что Nissan ускорил разработку плана по разрыву с Renault на фоне скандала вокруг экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.

31 декабря 2019 года Гон без разрешения покинул Японию, где находился под домашним арестом, и на частном самолёте прилетел в Ливан.

Впоследствии власти Ливана запретили ему выезд из страны.