Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault

Короткая ссылка
Японский автомобильный концерн Nissan объявил, что не намерен выходить из альянса Renault — Nissan — Mitsubishi.
Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault
  • globallookpress.com

«В последнее время в международных СМИ появились спекулятивные сообщения о позиции Nissan в отношении альянса (Renault — Nissan — Mitsubishi. — RT). Вопреки утверждениям в этих статьях, Nissan никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса», — следует из пресс-релиза.

В Nissan напомнили, что альянс был создан в марте 2019 года «как основа непрерывного развития и фундамент для будущего успеха».

Там также подчеркнули, что руководство объединения — единственный орган, уполномоченный принимать решения и управлять альянсом.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что Nissan ускорил разработку плана по разрыву с Renault на фоне скандала вокруг экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.

31 декабря 2019 года Гон без разрешения покинул Японию, где находился под домашним арестом, и на частном самолёте прилетел в Ливан.

Впоследствии власти Ливана запретили ему выезд из страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить