СМИ: В Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, план включает в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan.

Отмечается, что побег Гона из Японии стал не причиной, а способствовал увеличению разлада между компаниями.

31 декабря сообщалось, что Карлос Гон покинул Японию без разрешения.

Власти Ливана запретили Карлосу Гону выезд из страны.