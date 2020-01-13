СМИ: В Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

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Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, план включает в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan.

Отмечается, что побег Гона из Японии стал не причиной, а способствовал увеличению разлада между компаниями.

31 декабря сообщалось, что Карлос Гон покинул Японию без разрешения.

Власти Ливана запретили Карлосу Гону выезд из страны.

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