СМИ: В Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По их информации, план включает в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan.
Отмечается, что побег Гона из Японии стал не причиной, а способствовал увеличению разлада между компаниями.
31 декабря сообщалось, что Карлос Гон покинул Японию без разрешения.
Власти Ливана запретили Карлосу Гону выезд из страны.