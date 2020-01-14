Лавров пригласил главу МИД Шри-Ланки в Россию
- Flickr
- © МИД России
«У нас очень хорошие отношения между Министерствами иностранных дел. Я с удовольствием приглашаю вас нанести визит в Россию», — цитирует его РИА Новости.
Лавров также поздравил Гунавардену с назначением на пост главы МИД Шри-Ланки.
Он отметил, что между Москвой и Коломбо установился интенсивный политический диалог на основе доверия и уважения.
«Мы неизменно тепло относимся к Шри-Ланке, её стремлению проводить национальные интересы через самостоятельную политику, в русле международного права», — подчеркнул российский министр.
14 января Лавров также проведёт переговоры с президентом и премьер-министром Шри-Ланки по вопросам сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и сфере информационных технологий.